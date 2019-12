Compartir







Diversas fueron las reacciones en redes sociales luego de que se conociera públicamente un video donde niños de Puerto Guadal de la Región de Aysén, cantaran Cumpleaños Feliz al Presidente de la República en el Palacio de la Moneda, tras llegar de un viaje realizado a Roma.

La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, dijo que la exposición de niños a actividades políticas no resultan “tolerables” e incluso respecto a esta situación, la defensora cuestionó y acusó proselitismo en el hecho asegurando que “Y eso? Ahí no es proselitismo??? No entiendo esto Subsecretaria, si ustedes llevan a los niños no aplica la denuncia??”.

Tal como lo informamos de forma oportuna, esta denuncia hace alusión directa a las declaraciones de la Ministra de Educación, quien acusó que existe “adoctrinamiento político” en distintos establecimientos educacionales del país.

La Ministra de Estado, respondió a través de twitter, aseverando “En serio? Niños visitando con sus padres La Moneda es para la @defensorianinez lo mismo que niños filmados en jardín infantil por sus profesores, en horarios de clases, a espaldas de sus padres, repitiendo consignas políticas cargadas de odiosidad que ellos les hacen repetir”.

A lo que Muñoz contestó “No, no es lo mismo, es que la idea de que no se vinculen con lo político debiera ser para todos, independiente de lo que se trate, pensaba que ese era el interés suyo”.

Según consigna CNN Chile, luego, en la Comisión que analiza la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, continuó su crítica señalando que “hay que tener coherencia y consistencia entre qué hacemos y en qué incluímos a los niños y qué consideraciones tenemos”, asegurando que “la exposición de niños a actividades políticas no resultan tolerables, desde el punto de vista de su grado de desarrollo y madurez, y que por lo tanto podrían ser constitutivas de situaciones de proselitismo que no son tolerables, pero no son tolerables para nadie”, agregó.

Discusión twitera:

Primera Dama y Pdte recibieron en La Moneda a niños de Puerto Guadal que viajaron a Roma al encuentro “Design for Change”, junto a la educadora Virginia Pérez, finalista del Global Teacher Price 2019. Niños cantaron y le trajeron un regalo de cumpleaños al Pdte @sebastianpinera pic.twitter.com/aJs5m3WmQU — María José Castro Rojas (@mjcastrorojas) December 2, 2019